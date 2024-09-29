كاتب أمريكيّ: اغتيال نصر اللَّه لا يشكِّل ضربةً حاسمةً ضدَّ حزب اللَّه

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

أكد كاتب أمريكي في صحيفة واشنطن بوست "ماكس بوت" أن اغتيال نصر الله لا يشكل ضربة حاسمة ضد حزب الله.

وقال في العدد الذي نشر أمس الاثنين، إن الحزب اكتسب شهرة واسعة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي؛ لشنه حملة حرب عصابات فعّالة ضد القوات الإسرائيلية، وفي نهاية المطاف، في عام 2000، تمكن من طردها من لبنان.

ورداً على المزيد من هجمات حزب الله، دخلت "القوات الإسرائيلية" لبنان مرة أخرى في عام 2006، ولكن حزب الله حاربها.

وقد اكتسب حزب الله أنصاراً له بسبب "انتصاراته" على "الكيان الصهيوني"، ولكن من غير المرجح أن تشكل عملية الاغتيال ضربة حاسمة ضد حزب الله ــ المنظمة المتجذرة بعمق في نسيج المجتمع اللبناني.

وأضاف الكاتب: لقد رحل نصر الله، ولكن حزب الله لا يزال قائماً، فهو ليس قوة عسكرية فحسب، بل إنه أيضاً وكالة شبه حكومية في مختلف أنحاء جنوب لبنان تكتسب ولاء شعبيًا عبر توفير الخدمات الاجتماعية.

مؤكدا أن اغتيال نصر الله لا ينهي حزب الله، ولا يُزيل التهديد القائم على "دولة الكيان".

وفي السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه من الصعب على "إسرائيل" النجاح في تدمير قدرات حزب الله، وسط تهديد جيش الاحتلال بشن عملية برية في لبنان.

واعتبر هؤلاء المسؤولون أن الاحتلال سيجد صعوبة في تدمير حزب الله إذا بدأ غزوا بريا لمعقله في جنوب لبنان.

وأشاروا إلى، أن تضرر المدنيين سيكون أكبر مما حصل في قطاع غزة إذا قرر نتنياهو مهاجمة ترسانة الحزب.

ورجح هؤلاء اتخاذ حزب الله إجراءات أشد ضد الاحتلال ردًا على اغتيالها أمينه العام حسن نصر الله في غارات جوية على ضاحية بيروت الجنوبية أول أمس الجمعة.