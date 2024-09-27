حماس ترد على "تقارير" تتحدَّث عن اتِّفاق مع "فتح" حول إدارة غزَّة و"نداء دوليّ" لوقف النار

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، باسم نعيم، أن الأنباء عن اتفاق بين حماس وفتح على إدارة مدنية لغزة، وأن الحركتين تعملان على عقد اجتماع في إطار المصالحة الأسبوع القادم ليست دقيقة.

وقال باسم نعيم، إنه "لم يتم الاتفاق على أي شيء محدد بعد اللقاء الفصائلي في العاصمة الصينية بكّين (..) وأن الجانب المصري اقترح عقد لقاءٍ فصائلي في الوقت القريب، ولم تطرح أجندة اللقاء أو موعده"

وأوضح، أن الجانب المصري اقترح عقد لقاءٍ فصائلي في الوقت القريب، ولم تطرح أجندة اللقاء أو موعده أو أي شكل من أشكال الاتفاق الأخرى.

وقال: "الأصل أن يكون اللقاء فصائليًا بالكامل بين حماس وفتح وكل الفصائل، وإن حصل اللقاء ربما يتم الترتيب للقاءات ثنائية" مشيرًا إلى أن اللقاءات كانت مستمرّة بين حماس وفتح في العاصمة الروسية موسكو، والعاصمة الصينية بكّين، والعاصمة المصرية القاهرة.

وحول مفاوضات وقف إطلاق النار، قالت إذاعة جيش الاحتلال، يوم الخميس، نقلًا عن مسؤول مرافق لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لا تحصل على ردود من حماس حول مقترحات صفقة التبادل التي طرحت مؤخرًا".

وعلق باسم نعيم: "موقفنا واضح وأبلغناه للوسطاء، أننا نتمسك بمقترح 2 تموز/يوليو، وما دون ذلك لم نستلم أي مقترح، وما جرى طوال الفترة اللاحقة بعد هذا التاريخ، هو دردشة شفوية مع الوسطاء، ولم نستلم أيّ مقترح رسمي، بل ما كان يتم هو تبادل أفكار ونقاش".

وفي خضم تسارع أحداث التصعيد في المنطقة، خاصّة على جبهة لبنان بين حزب الله و"إسرائيل" منذ 17-18 من الشهر الجاري، أطلقت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وعدد من الدول الغربية والعربية، فجر يوم الخميس، نداءً عبر بيانٍ مشتركٍ لإرساء "وقف مؤقت لإطلاق النار" لمدة 21 يومًا في لبنان، بحجّة أن التصعيد الحالي يجرّ المنطقة إلى حرب واسعة. فيما لم ينصّ المقترح على شيء يتعلق بقطاع غزة.

ودعا البيان "جميع الأطراف، بمن فيهم حكومتا إسرائيل ولبنان" إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت على الفور، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2735 المتعلق بوقف لإطلاق النار في غزة.

ورد باسم نعيم بأن حماس "لم يصلها شيء رسمي عن هذا النداء، وأن ما طرح بشكل أساسي، كان يتعلّق بجبهة لبنان". واستدرك أن "من الوارد جدًا أن يقول الإخوة في حزب الله إن أمر جبهة لبنان مرتبط بقطاع غزة (...) خاصّة أن التنسيق عالٍ جدًا بيننا وبين حزب الله قبل المعركة الحالية، وأثناء المعركة على كلّ المستويات، لا سيما في الوضع السياسي والتفاوضي".

المصدر / موقع ألترا فلسطين