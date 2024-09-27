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حماس: عوائل الشُّهداء لها حقٌّ في التعرّف على أبنائها ولا بدّ من كشف مصير المُختطفين لدى الاحتلال

27 سبتمبر 2024 . الساعة 13:53 بتوقيت القدس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن إرسال جيش الاحتلال الإرهابي جثامين ثمانية وثمانين شهيداً إلى قطاع غزة، وهي بحالة التحلل الكامل، ودون إرفاق أي بيانات أو معلومات تشير إلى هوية أصحابها، وتكديسها في شاحنات بشكل يمتهن حرمتها؛ هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني.

وأكدت حماس في تصريح صحافي، أن عوائل الشهداء لها حقٌّ في التعرّف على أبنائها، ودفنهم وفق ما يليق بهم، وعوائل المفقودين في معرفة مصير أبنائها الذين غيّبهم الاحتلال الفاشي.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإدانة هذا السلوك الإجرامي المتكرر الذي تسلكه حكومة الاحتلال، والعمل لوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعتْ حماس لكشف مصير الآلاف من المختطفين في معتقلاتها، والذين يتعرّضون لأبشع الممارسات السادية من تعذيب وتنكيل وقتل ممنهج.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #مقابر جماعية #طوفان الأقصى #سرقة أعضاء شهداء

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