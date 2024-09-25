هبوط الدولار وصعود الذهب إثر توتر الشرق الأوسط

قفزت أسعار الذهب العالمية إلى قمة تاريخية جديدة في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، واستمرار توترات الشرق الأوسط بين دولة الاحتلال و"حزب الله".

وصباح اليوم صعدت أسعار العقود الفورية للذهب 0.23 بالمئة أو 9 دولارات إلى 2689 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

يأتي ذلك مع ضعف مؤشر الدولار الذي يواجه بدء رحلة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، عبر خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع عقد بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول الجاري.

توقعات بخفض آخر

ويتبقى اجتماعان للفيدرالي في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين، وسط توقعات محللي وول ستريت بخفض آخر في أحد الاجتماعين، ما سيؤثر سلبا على الدولار.

في المقابل، وسعت دولة الاحتلال عملياتها العسكرية ضد "حزب الله" منذ الاثنين، إذ تخشى الأسواق من اتساع نطاق العمليات الحالية إلى حرب إقليمية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أول أمس الاثنين، هجوما هو "الأعنف والأوسع" على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، أسفر عن 558 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 جريحًا، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

المصدر / وكالات