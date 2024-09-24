الإبادة في يومها الـ 354.. شهداء في مجازر "مروّعة" ارتكبها الاحتلال في مخيم النصيرات

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يومها الـ 354 على التوالي، مُرتكبًا أبشع المجازر ضدّ العائلات ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 41,467 شهيدًا و95,921 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماصية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره، وارتكابه مجازر مروّعة ضدّ المواطنين في كافة مناطق قطاع غزة.

استشهد 10مواطنين، بينهم طفلة، وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، جرّاء قصف إسرائيلي جوي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بارتفاع عدد شهداء استهداف منزل عائلة الوصيفي لـ 10 شهداء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة إن 8 شهداء و11 إصابة وصلوا إلى مركز الطوارئ التابع له جراء قصف الاحتلال منزلًا بالقرب من النادي الأهلي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار مراسلنا إلى أن طائرات "الكواد كابتر" الإسرائيلية المسيرة تطلق النار بشكل كثيف على منازل المواطنين بالمخيم الجديد شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

ولفت النظر إلى استمرار تجدد إطلاق النار بشكل كثيف من آليات ومسيرات الاحتلال شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وقالت مصادر طبية إن 28 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وارتكبت قوات الاحتلال، خلال أقل من 12 ساعة يوم الثلاثاء، ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية في المخيم الجديد شمال غربي بالنصيرات، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنطقة الـ17 بشمال القطاع، أسفرت عن 17 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، وعدة إصابات بينها خطيرة.

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، يوم الثلاثاء، في مجزرة ارتكبها الاحتلال ،بقصف منازل ومركبة إسعاف، في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن طيران الاحتلال الحربي والمسير ارتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين، عقب استهداف ثلاث عائلات، أبو الريش، فياض والشريف، شمال مخيم النصيرات.

وأفاد الدفاع المدني بارتفاع عدد شهداء قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إلى 6 بينهم 3 سيدات وعدد من الجرحى بينهم مسعف وحالات خطيرة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العودة إنها استقبلت 4 شهداء و21 إصابة جراء قصف الاحتلال منزلًا في منطقة المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات.

في مدينة غزّة وشمال القطاع، : قصفت مدفعية الاحتلال بشكل متواصل منطقة الشيماء شمالي بلدة بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال محيط مربع أبو شريعة بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، وأطلقت طائرة مروحية النار اتجاه المناطق الجنوبية لمدينة غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها بشكل متقطع جنوب غرب مدينة غزة

وأُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال شمالي مسجد حسن البنا غربي مخيم النصيرات.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال سيارة مدنية بمحيط مطاحن السلام شرقي مدينة دير البلح.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف على مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال عملية نسف مباني سكنية في منطقتي الزهراء والمغراقة وسط قطاع غزة.

في خان يونس، أفاد الدفاع المدني بارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين نتيجة قصف الاحتلال منزلين لعائلتي "أبو حرب" بقيزان النجار و"أبو جربوع" في منطقة التحلية بمدينة خانيونس.

في رفح، ارتقى الشهيدان يوسف جمال ماضي ومحمد أيمن ماضي في قصف صهيوني استهدفهما في شارع صدام حسين بحي الجنينة بمدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال غرب مدينة رفح.

يتبع..