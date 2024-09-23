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"تعبر عن المأزق الذي يعيشه نتنياهو"..

حماس: العدوان الصهيوني على لبنان "جريمة حرب" تتطلب المحاسبة

23 سبتمبر 2024 . الساعة 16:26 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "العدوان الصهيوني الواسع على لبنان والذي أدى لارتقاء مئات الشهداء والمصابين من المدنيين صباح اليوم، هو جريمة حرب، وهو يعبّر عن الطبيعة النازية للعدو، وعن المأزق الذي يعيشه نتنياهو نتيجة سياساته العقيمة والرافضة لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة".

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "نؤكد تضامننا ووقوفنا مع الإخوة في حزب الله والشعب اللبناني الشقيق في مواجهة هذا العدوان الوحشي".

وطالبت الحركة "محكمة الجنايات الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة واعتقال قادة الكيان الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب".

كما حملت "الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال وحكومته الصهيونية النازية في فلسطين ولبنان، فهذا العدوان ما كان ليحصل لولا الدعم والغطاء الأمريكي المفتوح".

ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى "التحرك العاجل لوقف العدوان الصهيوني على الشعبين اللبناني والفلسطيني، واتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل، وخصوصاً مقاطعته وعزله دولياً باعتباره كياناً إرهابياً مارقاً".

#غزة #لبنان

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