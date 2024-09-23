جنوب لبنان: تصاعد وتيرة القصف والغارات "العنيفة".. 274 شهيدًا وأكثر من ألف إصابة

أفادت وزارة الصحة اللبنانية،استشهاد 274 شخصًا وأصيب أكثر من ألف آخرين بينهم أطفال ونساء ومسعفون جراء تجدد القصف المتصاعد والمتبادل بين الاحتلال "الإسرائيلي" وحزب الله، الإثنين، وفي المقابل سجلت إصابات مباشرة جراء رشقات صاروخية من لبنان نحو عدة بلدات ومواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى والجليل الأسفل والجليل الغربي بينها صفد وضواحيها ومنطقة طبرية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة استهدفت عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان، بالتزامن مع تهديدات مصادر أمنية إسرائيلية بشن هجوم واسع جديد على أنحاء لبنان.

وأعلن حزب الله في بيان، قصف "المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة ’عميعاد’، ومجمعات الصناعات العسكرية لشركة ’رفائيل’ في منطقة زفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ".

وصدر عن مركز عمليات الطوارئ بالوزارة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى الجنوبية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 100 شخص وإصابة أكثر من 400 جريح"، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح البيان أن "من بين الشهداء والجرحى أطفال ونساء ومسعفون".

الغارات الأعنف

تأتي هذه التطورات بعد تصعيد عسكري غير مسبوق بين "حزب الله" وجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ نفذ الأخير منذ الصباح أكثر من 350 غارة على مناطق متفرقة جنوب وشرق لبنان، هي الأعنف منذ اندلاع المواجهات مع "حزب الله" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

واستهدفت الغارات في بعضها منازل ومبان وموقعا قرب المستشفى الإيطالي بمدينة صور ومنزلا بقرية جبال البطم، وسيارة إسعاف ببلدة حاريص وأخرى شُنت على جرود الهرمل في بلعبك (شرق) أدت لاستشهاد شخص وإصابة 6 في الصباح.

وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري ألمح، في مؤتمر صحفي، إلى احتمال استهداف عشرات القرى اللبنانية بعمق 80 كيلومترا من الحدود.

المصدر / فلسطين أون لاين