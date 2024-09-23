"الإبادة الجماعيّة" في يومها الـ353.. مجازر دامية في المحافظة الوسطى وقصفٌ متواصل على غزّة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 353 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزّة، مرتكبًا أبشع المجازر ضدّ العائلات الآمنة ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي"على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و431 شهيدا، بالإضافة لـ 95 ألفًا و818 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماصية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره، وارتكابه مجازر مروّعة ضدّ المواطنين في كافة مناطق قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو سمك" في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وقصفت قوات الاحتلال منزلًا مكونًا من عدة طوابق يعود لعائلة "وشاح" في "بلوك 2"، بمخيم البريج للاجئين.

وأكدت مصادر طبية ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال المروحية مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات.

كما شنت طائرات الاحتلال غارتين في محيط "بلوك 1"، بمخيم البريج، بالتزامن مع عمليات نسف لعدد من المباني السكنية شمال مخيم النصيرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، محيط شركة الكهرباء شمال شرق مخيم النصيرات.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أطلقت طائرات الاحتلال المروحية نيرانها في المناطق الجنوبية لمدينة غزة والجنوبية الشرقية لحي الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال تجمعًا للأهالي في محيط مسجد حسن البنا بحي الزيتون.

في خانيونس، شنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة قيزان النجار جنوب شرق خانيونس.

في رفح، قصفت زوارق الاحتلال الحربية ساحل بحر مدينة رفح، كما شنت الطائرات المروحية غارة في محيط شارع شبير غرب كراج رفح.