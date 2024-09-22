مؤتمر عربي أمريكي: حرب غزَّة غيرت توجهات الناخبين العرب والمسلمين

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

أكدت لجنة مكافحة التمييز الأمريكية العربية (ADC) خلال مؤتمرها السنوي أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة أدت إلى تحول كبير في توجهات الناخبين العرب والمسلمين في الولايات المتحدة.

انعقد المؤتمر في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، واعتبر اختيار المدينة رمزياً للرد على اتهامات صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ديربورن تعتبر "مدينة إرهابيين". وفقاً لرئيس اللجنة صفا رفقة، أرادت اللجنة التأكيد على أن ديربورن هي "عاصمة العرب في أمريكا" و"مدينة لمواطنين أمريكيين فخورين".

خلال المؤتمر، دعا العديد من المشاركين إلى دعم ترشح جيل شتاين، المرشحة التي اعتبروها الأكثر انتقاداً (لإسرائيل) وحكومتها، فيما انقسمت الآراء بين دعم المرشحين الآخرين مثل دونالد ترامب وكمالا هاريس، مع مطالبة الأخيرة بإدانة أوسع للعدوان الإسرائيلي.

ممثل ولاية ميشيغان، ألباس فرحات، أكد أن المجتمع العربي يريد وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن عشرات الممثلين والمسؤولين المنتخبين وقعوا على رسالة بهذا الشأن.

في ظل هذه التحولات، أبدى المشاركون قلقهم من تزايد الإحباط السياسي، لكنهم شددوا على أهمية استمرار الجهود وعدم الاستسلام للتشاؤم.