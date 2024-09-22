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بالفيديو بعنوان "بطاقة هدف".. حزب اللَّه يبثُّ مشاهد لقاعدة "رامات دافيد" الجوِّيَّة "الإسرائيليَّة"

22 سبتمبر 2024 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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بعنوان "بطاقة هدف".. حزب الله يبث مشاهد لقاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية
غزة/ فلسطين أون لاين

نشر حزب الله، اليوم الأحد، مقطع فيديو تضمن غرافيك وصورا التقطتها طائرة "الهدهد" بدون طيار سابقًا، بأن قاعدة "رامات دافيد" هي القاعدة الجوية الوحيدة في شمال فلسطين المحتلة.

وأعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية جنوب شرق مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من طراز "فادي 1" و"فادي 2". كما استهدفت المقاومة ‏الإسلامية أهدافا في العفولة والناصرة.

وأضاف، أنها تضم مجموعة من الإختصاصات الجوية تتوزع بين مقاتلات حربية ومروحيات قتالية، ومروحيات النقل والإنقاذ، ومروحيات الاستطلاع البحري، ومنظومات حرب الكترونية هجومية.

وأشار إلى أن قاعدة "رامات ديفيد" الجوية تضم ثلاثة أسراب قتالية "الوادي 109"، "المعركة الأولى 101"، "العقرب 105"، بالإضافة إلى سرب الاستخبارات "صيادو الليل 160" وسرب الاستطلاع البحري "حماة الغرب 193"، وسرب "الحرب الإلكترونية 157" و4 أسراب أركانية لمهام خدمات الدعم والصيانة والإدارة.

وذكر حزب الله أن القاعدة العسكرية الإسرائيلية تبعد عن الحدود اللبنانية 46 كلم.

وتضمن الفيديو الذي نشره حزب الله تصويرا جويا وثقته عدسة طائرة بدون طيار في شهر يوليو 2024.

وكان حزب الله قد نشر مشاهد قال إنها لقاعدة "رامات دافيد" الجوية شمال إسرائيل التقطتها طائرة "الهدهد" المسيرة.

ورصدت كاميرا "الهدهد" حينها مقر قيادة القاعدة الجوية ومنصات القبة الحديدية بجوارها وقبة الاتصالات ومرآب وأقسام الصيانة ومساكن الضباط وغيرها من المراكز التابعة للقاعدة الجوية".

وأكد الحزب أن "القاعدة الجوية المستهدفة بالتصوير تعتبر من أهم القواعد الجوية ‏وهي القاعدة العسكرية الجوية الوحيدة في الشمال".

وأوضح أن القاعدة "تشمل رفوفا من كل الاختصاصات الجوية الاعتراض، والإنزال، والهجوم".

وتقع  قاعدة "رامات ديفيد"،  جنوب شرق حيفا بالقرب من كيبوتس رامات ديفيد، وهي تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وتحوي مطاراً عسكرياً.

تعتبر واحد من أهم 3 قواعد جوية رئيسية في "إسرائيل"، وفي تموز الماضي عرض حزب الله مقطع فيديو تم التقاطه من خلال مسيرة "الهدهد" للقاعدة ومعلومات عنها إلى جانب المنشآت التي تضمها من بينها مخازن الذخيرة وقبة اتصالات ومنصات للقبة الحديدة.

أما "مجمع رفائيل"، يقع في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا، وهو مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل.

ورفائيل شركة متخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية.

الشركة قسم سابق من وزارة الحرب الإسرائيلية وتعتبر مؤسسة حكومية.

وتقوم بإنتاج وتطوير تقنيات قتالية للجيش الإسرائيلي كما تقوم بالتصدير للخارج.

#حزب الله #لبنان

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