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بالفيديو "بعض الشّهداء وصلوا أشلاء".. الاحتلال يرتكب مجزرةً مروعة في مدرسة "الزيتون" بغزّة

21 سبتمبر 2024 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، مجزرة جديدة  بقصف مدرسة الزيتون الإعدادية  في منطقة عسقولة  بحي الزيتون جنوب مدينة غزة. 

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 18 شهيدًا بعضهم "أشلاء"وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال، باستهداف الاحتلال مدرسة "الزيتون" جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت المصادر، إن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة الزيتون "ج" بصاروخ F16، علماً أنها تعرضت لاستهدافين "إسرائيليين" خلال العدوان على القطاع.

ومن جهته، أشار الدفاع المدني، إلى أن طواقمه انتشلت عشرات الشهداء وعددًا من الإصابات، ولا تزال عملية البحث عن مفقودين متواصلة،  جراء استهداف الاحتلال مدرسة الزيتون.

وأظهرت بعض المشاهد المروعة عقب قصف المدرسة، انتشال طواقم الإنقاذ لعدد من الشهداء "الأشلاء" من بينهم جنين".

يتبع..

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مدرسة الزيتون

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