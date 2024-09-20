خطاب "نصر الله" حَمَل رسائل ودلالات محلّية وإقليمية وهذه أبرزها! محلّلون يكشفون

أكد محلّلون سياسيون وعسكريون، أنّ خطاب الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله، بعد تفجيرات أجهزة الاتصالات بلبنان كان متوازنا وغامضا، وأجمعوا على أنه حمل رسائل ودلالات محلية وإقليمية.

وأشار الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور حسام مطر،إلى أن نصر الله رفع الرهانات لحدها الأقصى بتأكيده الاستمرار في جبهة الإسناد لغزة وإن كان خطرها الحرب الشاملة.

وقال مطر، إن الخطاب يعكس ثقة ويؤكد استيعاب الحزب الضربة الكبيرة، مشيرً إلى أن نصر الله بعث 3 رسائل "للإسرائيليين"، محاولا رسم شكل معركة الاستنزاف، وهي خضوع الاحتلال لجبهات الإسناد أو التصعيد ناريًا دون حرب، أو التصعيد مع مناورة برية.

ولفت إلى أن حزب الله معني بالحفاظ على هامش المناورة بين استمرار جبهة الإسناد وتجنب خوض شاملة.

وأكد مطر أن الحزب يريد القول إنه جاهز للتكيف مع الأثمان التي يتكبدها في سبيل منع عودة المستوطنين للشمال قبل وقف حرب غزة.

وتابع "هناك تعديلات على الإستراتيجية الأساسية لحزب الله القائمة على التكيف مع الأثمان ومواكبة التصعيد "الإسرائيلي" وإبقاء حالة من التوازن، وسط قناعته بأنه قد يكون هناك ارتقاء في الرد من داخل منطقة الاستنزاف والإسناد.

ونوّه الباحث في العلاقات الدولية، إلى أن الغموض في خطاب السيد نصر الله ليس بجديد، فقد حدث سابقًا بعد قصف الاحتلال قنصلية إيران في دمشق واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد إسماعيل هنية، والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.