مختص يمنيّ لـ "فلسطين أون لاين": تصعيد الاحتلال في مناطق عدَّة مقدِّمة لحرب أوسع

غزة/ نور الدين جبر:

رأى المختص في الشأن السياسي من اليمن وديع عطاء، أن الأحداث الجارية من حين لآخر من هجمات سواء من لبنان في الشمال أو من اليمن جنوبًا مقدمات ربما لحرب أوسع في حال استمرت حماقة حكومة نتنياهو.

وقال عطاء في حديث لموقع "فلسطين أون لاين": "يتعين على الشعب الصهيوني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة من كريات إلى إيلات وحتى فيما تسمى تل أبيب، أن يدركوا أنهم باتوا هدفاً مشروعاً طالما استمر العدوان الصهيوني على غزة وفي الضفة وغيرها".

وأضاف: أنَّ "الرسائل التي يجب أن يفهمها كل الصهاينة في الأراضي المحتلة أنهم في لحظة ما سيصبحون هدفاً عسكرياً مشتركاً من مختلف الجهات".

وأوضح المختص بالشأن السياسي، أنه في حال استشعر العرب مسؤوليتهم الحقيقية تجاه فلسطين وشعبها ومقدساتها، سيكون العدون الصهيوني هو الهدف الوحيد.

ويرى عطاء، أن الوضع مرشح للتصعيد العسكري بالتوازي مع تعنت الكابينيت الإسرائيلي وحالة الانشقاق الحاصل في المعسكر الصهيوني وانقلاب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على بعض المقترحات الأمريكية.

وبين أن تيار بن غفير وسموتريتش سيجر (تل أبيب) إلى أسوأ السيناريوهات محلياً بالاصطدام مع الشارع اليهودي وإقليمياً وخارجياً بتوسيع دائرة الاستهداف العسكري للعمق الإسرائيلي إذا ما استمرت حرب الإبادة ومجازر الحرب على الشعب الفلسطيني.

ووفق عطاء، فإنه يجب على (تل أبيب) أن تدرك ان كل ما حدث ويحدث حتى الآن يمكن اعتباره مناوشات قياساً بما هو قادم في حال أصر الاحتلال الصهيوني على مواصلة عدوانه الغاشم.

وكانت جماعة انصار الله الحوثي قصفت قبل ايام (تل أبيب) بصاروخ بالستي وفشلت منظومات الحماية الاسرائيليه من إسقاطه.

كما أعلنت حكومة الاحتلال إضافة عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة ضمن أهداف الحرب، بالتزامن مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بالعدوان الواسع على لبنان.