حماس تقدم التعازي لعوائل ضحايا "تفجيرات البيجر".. وتؤكد: هذا التصعيد الإجرامي لن يقود الاحتلال إلا لمزيدٍ من الهزيمة

غزة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشدة؛ العدوان الصهيوني الإرهابي الذي استهدف مواطنين لبنانيين بتفجير أجهزة اتصالات في مناطق مختلفة من الأراضي اللبنانية، ومَرَافِق مدنية وخدمية.

وأكدت الحركة، في بيان صحافي، أن العملية جريمة تتحدّى كافة القوانين والأعراف، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات هذه الجريمة الخطيرة.

وأضافت، أن هذه العملية الإرهابية؛ تأتي في إطار العدوان الصهيوني الشامل على المنطقة، وسياسة العربدة والغطرسة التي تتبناها حكومة الاحتلال، متسلّحة بدعم أمريكي يوفّر غطاءً لجرائمها الفاشية.

وشددت الحركة، أن هذا التصعيد الإجرامي لن يقود كيان الاحتلال الإرهابي إلا لمزيد من الفشل والهزيمة.

وثمنت في بيانها، جهاد وتضحيات حزب الله، وإصرارهم على مواصلة دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في غزة، ونؤكد تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني والإخوة في حزب الله.

وفي الختام، تقدمت حركة المقاومة الإسلامية بالتعازي الحارة لعوائل الضحايا، مؤكّدة أن جرائم الاحتلال الفاشي لن توهن من عزيمة شعوبنا الحرة ولن تكسر إرادة المقاومة لديها.