السنوار يبعث رسالة لقائد "أنصار الله" اليمنية.. وهذا فحواها

اليمن/ فلسطين أون لاين:

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس القائد يحيى السنوار، رسالةً لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، بعد تدشين أنصار الله للمرحلة الخامسة من عملياتهم.

وقال السنوار في رسالته، إن "عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة".

وشكر أنصار الله على عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة في الميدان ورسائلهم.

وبارك السّنوار وصول صواريخ اليمن الشقيق لعمق الكيان الصهيوني متجاوزةً طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض.

وأضاف، لا تزال ميادين اليمن العزيز تشهد على موقف الشعب اليمني من قضية فلسطين أسبوعياً منذ بدأت معركة "طوفان الأقصى"، وتظافر جهودنا معكم ومع إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان، والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر هذا العدو وسيلحق به الهزيمة.

وتابع القائد السنوار، "يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالة المعاناة من العدوان والحصار وحالة المقاومة الباسلة التي تقودها كتائب القسام، والتي خاضت هجوم 7 أكتوبر باقتدار قل نظيره وتخوض معركة دفاعية على مدار عام كامل أرهقت العدو وأثخنت فيه".

وأردف قائلا: "أطمئنكم بأن المقاومة بخير وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية"، مشددا على أننا "أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة، تكسر إرادة العدو السياسية كما كسر "طوفان الأقصى" إرادته العسكرية".

واعترف جيش الاحتلال، أمس الأحد، بأن صاروخًا من نوع "أرض-أرض" أطلق على وسط "إسرائيل"، قادما من اليمن، تمكن من اجتياز أنظمة الرادار المختلفة، وسقط في غوش دان في "تل أبيب".

ومن جهته، أكد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أن العملية نُفذت باستخدام صاروخ ذات تقنية عالية، والذي تمكن من تجاوز منظومات الدفاع "الإسرائيلية" ووصل إلى هدفه على مسافة تقدر بـ2040 كيلومترًا، وذلك في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

وشدّد "الحوثي" في كلمته خلال الفعالية المركزية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، على أن الموقف الثابت لـ"أنصار الله" هو تطهير فلسطين من الاحتلال.

وأوضح أن هناك تنسيق متواصل مع محور الجهاد والمقاومة.

وأكد أن عمليات قوات "أنصار الله" ستستمر طالما استمر العدوان والحصار على غزة.

ولفت السيد الحوثي إلى أن العمليات المقبلة ستكون أكثر تأثيرًا، مشيرًا إلى تواصل العمليات ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، واصفًا هذه العمليات بأنها ناجحة وذات تأثير كبير.

وفي 6 أغسطس/ آب أعلنت حركة حماس اختيار يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للشهيد إسماعيل هنية، ليصبح رابع من يترأس المكتب السياسي لحماس بعد موسى أبو مرزوق (1992 - 1996) وخالد مشعل (1996 - 2017) وإسماعيل هنية (2017 - 2024).

وفي 31 تموز/ يوليو، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقالت حماس في بيان رسمي، إن الاحتلال اغتال هنية بعد شن غارة صهيونية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.