فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحديث رقم الجوال في وكالة الغوث

حمدان: قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وأمريكا تبرّر تملّص الاحتلال من أي التزام في صفقة التّبادل

الخارجية "الإسرائيلية" تنشر بيانًا حول قضية اعتقال نتنياهو وغالانت ثم تحذفه.. كيف علّقت على فضيحتها؟!

رئيس حزب العمل الإسرائيلي: نتنياهو مجرم

شق الطرق.. سياسة (إسرائيل) لتغيير معالم غزة وتهجير سكانها

"الثّالثة خلال أسبوع".. القوّات اليمنية تُسقط طائرة عسكرية أمريكية في محافظة ذمار

الشوا لـ"فلسطين أون لاين": غزّة تمر بأسوأ مراحل "الكارثة الإنسانية" والمطلوب إنقاذها عاجلًا

"الدُّروع البشرية" .. جريمة "إسرائيلية" متكررة أمام المؤسسات الأممية والدولية

الطفل "إسلام النّبيه".. مُصاب بسرطان الدّم و"المجاعة" تفاقم حالته الصحية

على أبواب الشّتاء.. ترميم الخيام المهترئة يُرهق كواهل النّازحين

تحديث رقم الجوال في وكالة الغوث

16 سبتمبر 2024 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
...
تحديث رقم الجوال لدى وكالة الغوث الأونروا

يواجه مواطنون كثر في قطاع غزة، مشكلة عدم استقبال الرسائل الخاصة من وكالة الغوث، أسوة بأقرانهم، بسبب مشكلة في تعبئة البيانات الخاصة بهم لدى الوكالة أو تغيير رقم هاتفهم إلى آخر.

"فلسطين أون لاين" تضع رابط مهم من روابط ذات أهمية كبيرة لتحديث رقم الجوال الخاص بالمواطنين لأي مشكلة كانت لدى وكالة الغوث.

اقرأ أيضا: 20 رابط مهم تلزم كافة المواطنين في قطاع غزة

وتعتمد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا على إرسال مخاطبات للمواطنين للتوجه لتلقي المساعدات أو غيرها من الأمور ذات الصلة.

لتحديث رقم الجوال في وكالة الغوث اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
#وكالة الغوث #الأونروا #تحديث رقم الجوال #تحديث الجوال في الوكالة #رقم الجوال في أونروا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة