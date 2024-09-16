تحديث رقم الجوال في وكالة الغوث

يواجه مواطنون كثر في قطاع غزة، مشكلة عدم استقبال الرسائل الخاصة من وكالة الغوث، أسوة بأقرانهم، بسبب مشكلة في تعبئة البيانات الخاصة بهم لدى الوكالة أو تغيير رقم هاتفهم إلى آخر.

"فلسطين أون لاين" تضع رابط مهم من روابط ذات أهمية كبيرة لتحديث رقم الجوال الخاص بالمواطنين لأي مشكلة كانت لدى وكالة الغوث.

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وتعتمد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا على إرسال مخاطبات للمواطنين للتوجه لتلقي المساعدات أو غيرها من الأمور ذات الصلة.

لتحديث رقم الجوال في وكالة الغوث اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين