الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم لليوم الثّالث تواليًا

طولكرم / فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثالث على التوالي، عدوانه الواسع على مخيم طولكرم ونور شمس.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى طولكرم، وسط تحليق لطائرات استطلاع على ارتفاع منخفض.

واعتقلت قوات الاحتلال مهدي زياد الجيوسي، وعبد أبو عصبة من منزليهما في الحي الشرقي، ومعاذ سمير الحارون بعد مداهمة منزله في الحي الغربي للمدينة وهو معتقل سابق.

وأفاد شهود عيان بأنّ جيش الاحتلال استخدم فلسطينيًا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومريض كدرع بشري خلال العدوان المستمر على مخيم طولكرم.

وارتقى ثلاثة شبان، الليلة الماضية، بعد قصف طائرة احتلال مسيرة لمركبة كانوا يستقلونها في منطقة عزبة الحاج مسعود في ضاحية اكتابا شرق طولكرم، وتم نقلهم اشلاء وجثث متفحمة الى مستشفيات المدينة.

والشهداء هم: عماد الدين خضر مسعد شحادة (28 عاما) من مخيم نور شمس، ومحمد ناصر من مخيم نور شمس، وصلاح الدين عمار بدو من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين ثلاثة شهداء من موقع القصف، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، في حين تواصل قوات الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى باقي المصابين في الموقع المستهدف.

وقالت مصادر محلية إن حريقًا اندلع في منزل قريب من المركبة التي استهدفها الاحتلال في عزبة الحج مسعود بضاحية إكتابا.

وواصلت المقاومة الفلسطينية تصدّيها لقوات الاحتلال، فيما أكد المقاومون تفجير أكثر من 7 عبوات ناسفة بآليات الاحتلال على مدخل مخيم نور شمس، وحققوا إصابات مباشرة.

وأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام في طولكرم أنها وضمن معركة طوفان الأقصى تخوض اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال في محاور التوغل داخل مخيم طولكرم، وفجروا مساء أمس عبوة ناسفة في آلية عسكرية في حارة المربعة بمخيم طولكرم.

