مجازر مُتواصلة في جباليا.. حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ 342 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ342 على التوالي، وسد مجازر يندى لها جبين الإنسانية، ومذابح مروعة ارتكبها ضد الأطفال والنساء والمرضى، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ووفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع إلى 41 ألفًا و33 شهيدًا، بالإضافة لـ 94 ألفًا و925 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى شهيدان وعدد من الإصابات إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع، ومحيط ديوان أبو شريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وارتقى الشاب حمزة إبراهيم الكحلوت، في قصف مدفعي شرق مخيم جباليا أثناء مراجعته لحفظ القرآن الكريم في منزله.

كما تمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين الشهداء بعد قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "صيام" في مخيم جباليا، فيما دمّرت الطائرات الصهيونية منزلًا لعائلة "العجوري" في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة "البلبيسي" بمنطقة المشاهرة في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وليلة الأربعاء/الخميس، ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون، نتيجة قصف الاحتلال منزل لعائلة "الدحدوح" جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، شنّ طيران الاحتلال غارة على محيط منجرة السعافين في بلوك 12 شرق مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي متفرق على عدة مناطق.

وأعلنت وكالة الأونروا استشهاد 6 من موظفيها في غارتين على النصيرات، من بينهم مجزرة مدرسة "الجاعوني" التي راح ضحيتها أكثر من 19 شهيدًا.

في رفح، نسف جيش الاحتلال مبان سكنية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة