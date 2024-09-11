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بالفيديو خليل الحية يُهاتف والد الشّهيد ماهر الجازي.. ماذا قال له؟

11 سبتمبر 2024 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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هاتف نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، أمس الثلاثاء، والد الشهيد الأردني ماهر الجازي، منفذ عملية معبر الملك حسين "الكرامة".

وقال الحية لوالد الشهيد “أقدّم لكم التعازي والتهاني باستشهاد بطل طوفان الأقصى الذي ناب عن الأمة وعن الشعب الأردني وعن الشعب الفلسطيني المظلوم، وكان أيقونة من أيقونات هذا الجهاد”.

وأضاف “عائلة الجازي وقبيلة الحويطات أبت في كل مرحلة من مراحل التاريخ إلا أن تسجل علامة مضيئة لها، وأبى المجاهد ماهر إلا أن يثبت بدمه أنه جزء من هذه الأمة، وأنه نصير للمستضعفين ونصير للقدس والأقصى، ليقول للعالم وللاحتلال الظالم: هذه فلسطين والأمة تفديها بدم أبنائها”.

وردّ والد الشهيد على الحية قائلًا “نحن معكم حتى النصر بإذن الله، وكلنا فداء لغزة ولفلسطين وللقدس”.

والشهيد ماهر ذياب حسين الجازي ولد في 28 أبريل/نيسان 1985 بقرية أذرح التابعة لمحافظة معان، وينتمي إلى عشيرة الحويطات الأردنية، والدته تدعى عائشة، وله عدد من الإخوة منهم شادي وكاسب، وهو متزوج ولديه 5 أطفال، وهو من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان.  

وقُتل ثلاثة "إسرائيليين"، أمس الأحد في عملية إطلاق نار نفذها الشهيد الجازي قرب معبر الكرامة (المعروف إسرائيليًا باسم اللنبي) قبل أن يرتقي شهيدًا.  

وذكرت تقارير عبرية، نقلًا عن مصادر أمنية أن منفذ العملية في معبر الكرامة هو سائق أردني، أطلق النار على عمال محطة الشحن الإسرائيليين في المعبر باستخدام مسدس من مسافة قريبة. 

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثمان الشهيد الجازي الذي ينتمي إلى قبيلة الحويطات الشهيرة في محافظة معان جنوبي الأردن.


 

#خليل الحية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عملية الكرامة

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