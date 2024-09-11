"كانتْ في طريقها لإنقاذ جندي مُصاب".. مقتل 3 جنود وإصابة آخرين في تحطّم مروحية بغزة

أعلنت وسائل الإعلام العبري، فجر اليوم الأربعاء، عن مقتل عدد من جنود الاحتلال وإصابة آخرين بجروح مختلفة جرّاء تحطّم طائرة عسكرية في قطاع غزة.

وكشف موقع "إسرائيل بلا رقابة" عن مقتل 3 جنود وإصابة 10 بجروح مختلفة، بينهم إصابات خطيرة، في حادث تحطم مروحية تابعة للوحدة "669"، في سماء غزة.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن المروحية حضرت لإنقاذ جندي أصيب بنيران قناص.

وتُعرَف الوحدة "669" في جيش الاحتلال بـ"وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة"، أو "وحدة الإنقاذ القتالي"، وهي تابعة لقوات الاحتلال الجوية، ومتخصّصة في الإنقاذ القتالي على الأرض وفي الجو وفي البحر، وتعدّ واحدة من وحدات النخبة في جيش الاحتلال.

وأمس الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة الضابط "جولان فاخ" بجراح خطيرة؛ جراء انهيار نفق واختراق رمح حديدي لجسده، بمحيط محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

قال الجيش في منشور على منصة "إكس": " خلال عملية استكشاف وتدمير نفق تحت الأرض وسط قطاع غزة، انهارت فتحة نفق واحتجز ضابط من الجيش الإسرائيلي داخلها".

وأضاف: "تم إنقاذ الضابط من الفتحة وتحويله لمزيد من العلاج الطبي في المستشفى"، فيما لم يفصح الجيش عن خطورة حالة الضابط المصاب.



