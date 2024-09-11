"ليلةٌ دامية في خانيونس وغزّة".. حرب "الإبادة الجماعية" تدخل يومها الـ341

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 341 تواليًا، وسط ارتكاب مجازر ومذابح مروعة ضدّ المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ووفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على القطاع إلى 41 ألفًا و33 شهيدًا، بالإضافة لـ 94 ألفًا و925 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التّطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في خان يونس، ارتكب الاحتلال، فجر اليوم، مجزرة مروّعة راح ضحيتها 13 شهيدًا وعشرات الإصابات، بعد قصف منزل لعائلة "القرا" في بلدة خزاعة شرقي خانيونس.

واستشهد صياد بعد استهدافه من قبل زوارق الاحتلال مقابل مواصي خانيونس.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشاكوش شمال غرب مواصي مدينة رفح.

في المحافظة الوسطى، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائؤات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو عطيوي" في منطقة بلوك سي بالنصيرات.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، عدة مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 9 شهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "النجار" في جباليا البلد شمال قطاع غزة.