شهداء وإصابات بقصف "إسرائيلي" على طولكرم

طولكرم / فلسطين أون لاين

ارتقى خمسة شهداء وأُصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تمكنت من انتشال جثامين خمسة شهداء من موقع القصف، وتم نقلهم إلى المستشفى التركي الحكومي.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشهداء هم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عامًا)، ومجد برهان جميل صوافطة (23 عامًا)، وقيس صائب راتب صوافطة (24 عامًا)، وياسين أحمد علي صوافطة (22 عامًا)، وطلبة محمود جميل بشارات (18 عامًا).

وأشار الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال تواصل منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى باقي المصابين في الموقع المستهدف.

وأفاد بأن قوات الاحتلال تحتجز 5 من طواقمه داخل مخيم طولكرم لأكثر من ساعتين وانقطاع الاتصال بهم.

وشهدت مدينة طوباس منذ ساعات فجر اليوم اقتحاماً واسعاً لأطرافها وأحيائها، حيث أعلنت قوات الاحتلال حظر التجوال على المدينة، رافقها تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة فوق سماء المحافظة.

ومنذ أمس الثلاثاء، تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية على طولكرم، ملحقةً دمارًا كبيرًا في البنى التحتية وممتلكات المواطنين.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم حيث استهدفت قوات الاحتلال أحد مسعفي الجمعية بالرصاص الحي أثناء إسعافه أحد المصابين في مخيم طولكرم.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أنه ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة، وثق أكثر من 750 انتهاكًا بحق مهامه الطبية والمرضى والمصابين في مركبات الجمعية في الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات في مخيم طولكرم بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دفع بقوات كبيرة إلى المخيم، معلنا مواصلة عمليته العسكرية التي أطلقها في المنطقة قبل نحو أسبوعين.

