"هآرتس" تكشف: صور مسرَّبة "مروّعة" من سجن "مجدو" تظهر تعذيب وإذلال الأسرى

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف صحيفة "هآرتس"، عن صور مسربة من الجناح الأمني في سجن مجدو، تظهر وقوع حالات تعذيب وإذلال داخل سجن "مجدو" شمالي إسرائيل بحق أسرى فلسطينيين. الفلسطينيين.

وأظهرت الصور والفيديوهات التي حصلت عليها "هآرتس" ونشرتها، إلى أن عشرات المعتقلين كانوا مكبلي الأيدي ومستلقون على بطونهم، وبعضهم دون ملابس، فيما ينبح كلب حراسة فوق رؤوسهم وذلك على الرغم من عدم وقوع أي حادث غير عادي في السجن.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أسرى داخل سجن مجدو، لم تسمهم، قولهم إنّ "هذه ممارسات روتينية، وأنهم يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسدية ونفسية على يد قوات السجن".

كما نقلت عن معتقلين قولهم، إنَّ السجانين يأخذوننا لأماكن لا توجد بها كاميرات ويضربوننا في الأماكن الحساسة.

وبحسب الصحيفة "ادعت مصلحة السجون أن ما حدث تدريب روتيني ضمن التدابير الأمنية المتبعة، دون الإشارة إلى تفاصيل عن أي تهديدات محتملة داخل السجن".

Footage uploaded to Israeli media depicts Israeli occupation forces collectively torturing Palestinians held in Megiddo prison.



The video shows prisoners lying face down on the ground, hands tied behind their backs, while being terrorized by dogs. pic.twitter.com/mZOIC1Glj8