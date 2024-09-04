"عالقون في الصَّفِّ السَّادس": أطفال غزَّة يبدأون العام الدِّراسيُّ الجديد بلا صفوف

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

في أقصر قصة حزينة، اشترت الطفلة أفنان خالد الشنبري (12 عامًا) حقيبة ظهر وردية اللون للعام الدراسي الجديد في أواخر أغسطس 2023، متحمسة لبدء عامها الأخير في المدرسة الابتدائية.وبعد أقل من شهرين من بدء الفصل الدراسي، وفي الساعات الأولى من منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، أخرجت كتبها من الحقيبة، وملأتها ببعض قطع الملابس، ثم غادرت منزلها مع عائلتها تحت القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

"عالق في الصف السادس"

وتقول الفتاة، التي تعيش حاليا في مدرسة دير البلح وسط قطاع غزة، والتي كانت في الأصل من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة، لموقع "ميدل إيست آي" إن حلمها هو استخدام حقيبتها المدرسية للغرض المخصص لها.

"لقد علقت في الصف السادس لمدة عامين الآن، لأنني لم أتمكن أبدًا من إنهاء دراستي"، كما قالت شينباري البالغة من العمر 12 عامًا.

"في الصف الخامس، حصلت على معدل مرتفع في نهاية العام، 92%، ولكنني كنت أتمنى أن أحصل على معدل أعلى في الصف السادس. ولكن ها أنا ذا أقضي حياتي في المدرسة، ليس من أجل التعليم، بل كمأوى من القصف".

بعد أقل من أسبوع من إعلان "إسرائيل" الحرب على قطاع غزة المحاصر، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جماعية، وصنف مدينة غزة والأجزاء الشمالية من القطاع "مناطق قتالية خطيرة" وأصدر تعليمات للسكان بالانتقال إلى المناطق الوسطى والجنوبية.

وبعد بضعة أسابيع، قام الجيش الإسرائيلي بفصل الأجزاء الشمالية من غزة عن الأجزاء الوسطى والجنوبية بشكل كامل، مما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين - الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم منذ ما يقرب من أحد عشر شهراً - على البقاء في المدارس.

"عندما نزحنا من منزلنا، كنا نسير أحيانًا، وأحيانًا أخرى نركب السيارات، والقصف أمامنا، حتى وصلنا إلى هذه المدرسة"، تقول الشنباري.

ومن بين سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، تم تسجيل حوالي 700 ألف طفل وشاب في المدارس والجامعات في عام 2023.

وكجزء من استجابتها التعليمية في غزة، أطلقت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في الأول من أغسطس/آب برنامج العودة إلى التعلم .

وتضمنت المرحلة الأولى أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي، مع التركيز على الفنون والموسيقى والرياضة، والتوعية بالمخاطر التي تشكلها الذخائر المتفجرة. وفي المرحلة الثانية الحالية، تحول التركيز إلى أنشطة التعلم غير الرسمية، والتي تشمل دروس القراءة والكتابة والرياضيات.

"خلال الأشهر الماضية، لم نكن نستطيع دراسة أي شيء، ولكن الآن لدي دروس في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، ساعة واحدة لكل درس في الأسبوع"، قالت الشنباري.

"العلوم هي المادة المفضلة لدي، لكننا لا ندرسها الآن. أتمنى أن أصبح محللة مختبرات طبية في المستقبل، وبالتالي فأنا بحاجة إلى تعلم العلوم."

رحلة "مرعبة" إلى المدرسة

ومن بين النازحين في المدرسة ذاتها الطفل إبراهيم المبيض البالغ من العمر سبع سنوات، مع والديه وأخته وأجداده.

قبل أن تبدأ الحرب، كان قد بدأ للتو الذهاب إلى المدرسة للمرة الأولى، وكان يمشي إليها كل يوم في ما وصفه برحلة "ممتعة".

ويقول إنه عندما فر من منزله إلى مدرسة تابعة للأونروا في نوفمبر/تشرين الثاني، كانت الرحلة "مرعبة".

"قبل بدء العام الدراسي، اشترت لي أمي حقيبة ظهر تضيء عندما ألمسها. كانت حقيبة الظهر زرقاء اللون، لكنني لم آخذها معي عندما نزحنا؛ تركتها في المنزل، والآن تعرض المنزل للقصف"، كما قال لموقع ميدل إيست آي.

"كنت أذهب إلى المدرسة مشياً على الأقدام، لم تكن مدرستي بعيدة، وكنت أستمتع بالمشي كل يوم. وعندما أتينا إلى هذه المدرسة كنازحين، مشيت نصف المسافة، والنصف الآخر حملني جدي لأنني أغمي علي من التعب والخوف.

"لم يكن الطريق جميلاً؛ كان بعيداً جداً، ورأيت دبابة في الطريق. حاولت أن أنظر إلى الأمام مباشرة وألا أنظر إلى الدبابة حتى لا يراني الجنود".

سار مبيض وعائلته مسافة 11 كيلومترًا تقريبًا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلى مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة، إلا أنهم نزحوا عدة مرات بعد ذلك حتى وصلوا إلى المدرسة في دير البلح.

ويقول المبيض إنه ينام الآن ويلجأ إلى الطابق الثاني من المدرسة للاحتماء من القصف، في قاعة دراسية مشابهة لتلك التي كان من المفترض أن يتلقى فيها تعليمه.

"في مدرستي في مدينة غزة، كنت أجلس في الفصل لأكتب وأتعلم. كنت ألعب كرة القدم مع أصدقائي [في ساحة المدرسة]، لكن هذه المدرسة ليست لطيفة. إنها مليئة بالخيام، ولا يمكننا اللعب هنا"، كما قال.

"قلبي يتألم من أجل جميع الأطفال"

وفي منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "يعود الأولاد والبنات في جميع أنحاء المنطقة إلى مدارس الأونروا باستثناء غزة. هناك أكثر من 600 ألف طفل يعانون من صدمة شديدة، ويعيشون تحت الأنقاض. وما زالوا محرومين من التعلم والتعليم. وكان نصفهم في مدارس الأونروا".

وأضاف لازاريني أن أكثر من 70% من المدارس في قطاع غزة إما دمرت بشكل كامل أو تضررت بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وتشير تقديرات الأونروا إلى أن ما لا يقل عن 563 نازحاً لجأوا إلى مرافقها قتلوا، وأصيب أكثر من 1790 آخرين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك حتى 30 أغسطس/آب.

ويعتقد أحمد الحمامي، وهو أب لطفلين في المدرسة وفتاتين في سن الجامعة، أن إسرائيل "تحاول عمداً إبقاء الفلسطينيين غير متعلمين".

"اليوم، بدأ الموسم الدراسي في الضفة الغربية وحول العالم، ولكن كل ما يمكننا أن نفكر فيه في غزة هو أن الصاروخ قد يضربنا [في أي لحظة] الآن " ، هذا ما قاله رجل يبلغ من العمر 43 عاماً، وهو في الأصل من سكان مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

"الاحتلال يفعل هذا عمداً، فهو يستهدف الأطفال بكل الوسائل، وإذا نظرت إلى عدد الشهداء ستجد أن الأغلبية من الأطفال والنساء".

قُتل أكثر من 40,860 فلسطينيًا وجُرح حوالي 94,400 آخرين في الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

وقال "كان من المفترض أن يبدأ ابني الأصغر الدراسة هذا العام، ولكن مثل الأطفال الآخرين، فهو مشغول مع أشقائه في جلب الماء والبحث عن الطعام".

وقال حمامي إن الافتقار إلى التعليم يؤثر بشكل كبير على سلوك الأطفال في غزة، ويجعلهم عدوانيين وعنيفين.

"إن قلبي يتألم من أجل جميع الأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة للعام الثاني على التوالي، من أجل أطفالي الذين كانوا من الطلاب الأوائل في مدارسهم؛ اليوم، للعام الثاني على التوالي."