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الرشق: تصريحات نتنياهو هي خطاب اليائس الذي يبحث عن "نصر موهوم"

02 سبتمبر 2024 . الساعة 22:44 بتوقيت القدس
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عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة
غزة/ فلسطين أون لاين

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هي خطاب اليائس الذي يبحث عن نصر موهوم، لم يفلح في تسويقه أمام جمهوره بعد مرور 11 شهراً على حربه النازية ضد شعبنا في قطاع غزَّة.

وأكد الرشق، في تصريح صحافي، أن نتنياهو مجرم حرب يتنفس كذباً، ويكذب على المستوطنين والإدارة الأمريكية، وتصريحاته هذا المساء مليئة بالأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد.

كما وأشار القيادي الرشق، إلى أن خطاب نتنياهو يؤكد اليوم أنه هو المعطّل لصفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف، أنه بإمكان جميع الأسرى لدى المقاومة أن يعودوا إلى عائلاتهم فوراً، إذا وافق والتزم نتنياهو باتفاق 2 تموز، وكل تأخير في موافقته والتزامه يعني تعريض حياة المزيد من الأسرى للخطر.

#حماس #الاحتلال

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