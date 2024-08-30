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محدث "مخلّفًا عشرات الشهداء في الطّرقات".. الاحتلال ينسحب من مناطق في خان يونس

30 اغسطس 2024 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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خانيونس/ فلسطين أون لاين

انسحبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، من مناطق التوغل في محيط شارع "5" ومستشفى دار السلام بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأظهر انسحاب الاحتلال، دمارًا كبيرًا وخسائر مادية وبشرية، عقب ارتكاب مجازر دامية خلال فترة التوغل التي دامت 22 يومًا في محيط شارع 5 بخان يونس ومحيط مستشفى دار السلام في خان يونس.

وبدأت فرق الإغاثة بعملية انتشال جثامين شهداء من مناطق انسحبت منها قوات الاحتلال في خان يونس.

وقالت طواقم الإسعاف‘ إنها تمكنت من انتشال جثامين 9 شهداء في مناطق متفرقة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومنذ أسابيع، تتعرض خان يونس لقصف مكثف أوقع أعدادا كبيرة من الشهداء، وذلك بالتوازي مع توغلات متكررة لقوات الاحتلال في عدد من أحيائها.

ويواصل الاحتلال لليوم الـ 329 تواليًا، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #الانسحاب من خانيونس

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