غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 329 تواليًا، وسط ارتكاب أفظع المجازر والمذابح، وارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40534 شهيداً و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع العجارمة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة، كما استهدفت المنطقة المحيطة بمسجد شهداء آل دردونة شرق جباليا البلد.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها صوب ساحل مدينة غزة.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة "أبو ندى" قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القصاص في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات.

كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال مجموعة من الشبان في دير البلح.

في خان يونس، ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو دقة" ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وأُصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً ببلدة الفخاري شرق خانيونس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، إن 39 مواطنًا فلسطينيًا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات منذ صباح أمس الخميس، جرّاء عمليات القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، في مختلف أنحاء قطاع غزة.