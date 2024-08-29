آخر التّطورات.. الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية لليوم الـ 328 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 328 تواليًا، وسط ارتكاب أفظع المجازر والمذابح، وارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصّحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 40534 شهيداً و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جراء استهداف قوات الاحتلال منازل لعائلتي جرادة وعبدو في محيط فندق الأمل غرب غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة في منطقة الكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة.

وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة كلوب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "السوارحة" جنوب غرب مخيم النصيرات، كما وصل مستشفى شهداء الأقصى عدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة الحواجري في مخيم 2.

وأفادت مصادر محلية بوصول 3 طفلات خلال الليلة الماضية جراء استهدافات إسرائيلية لمحافظة الوسطى، وقد نقلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهم: الطفلة رهف أبو سوريح (4 أعوام) توقف قلبها من الخوف، وياسمين أبو سوريح (3 أعوام)، ونهاية الوحيدي (12 عامًا).

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات، كما جددت قصفها للمناطق الشرقية من دير البلح.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العجلة جنوب غرب مخيم النصيرات، كما قصفت منزلاً في محيط مسجد السنة بمخيم 2.