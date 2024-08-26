فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دير البلح.. "مستشفى الأقصى" يؤكد مواصلته العمل رغم إعلان محيطه "منطقة عسكرية"

على شواطئ غزَّة .. حرب أخرى تشنُّها "إسرائيل" على الصَّيَّادين وقوت عيشهم الوحيد

دير البلح.. 25 مركزاً للإيواء خرجوا عن الخدمة إثر إخلاء الاحتلال لأحياءٍ جديدة بالمدينة

مفاوضات تحت القصف على محور صلاح الدين "فيلادليفيا"

لليوم الـ 325 تواليًا.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

هيئة أوروبية: النيران ما زالت مشتعلة بسفينة نفط يونانية هاجمها الحوثيون قبل 3 أيام

في مواصي خان يونس.. خيام مسكونة بالوجع والأمل

"الصِّحَّة تعلن وصول طعومات "شلل الأطفال" إلى غزَّة.. والدِّفاع المدنيُّ: حملة التَّلقيح تواجه تحدِّيات كبيرةً

كيف نفّذت القسّام عملية القنص في حي تل الهوى؟ خبير عسكري يُجيب

"ورفض الاحتلال تسليم جثمانيهما".. شهيدان برصاص "إسرائيلي" قرب سلفيت

بالفيديو كيف نفّذت القسّام عملية القنص في حي تل الهوى؟ خبير عسكري يُجيب

26 اغسطس 2024 . الساعة 07:35 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري، إن فيديو قنص كتائب القسّام لجندي "إسرائيلي" في  محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة، يؤكد فاعلية وحدة المقاومة، ومدى قدرتها على استخدام التكتيكات اللازمة المناسبة للظروف المحيطة.

وأوضح الدويري، أن عملية القنص تمت باستخدام بندقية "الغول" المطورة من بندقية قنص صينية، ويبلغ مداها ألفي متر، بينما يكون المدى المثالي للقنص حتى 1800 متر، وتستخدم طلقة من عيار 14.5، وهذا يجعل إصابتها مميتة جدا ويمكن أن تخترق الهدف وتصيب هدفا آخر بعده.

ولفت إلى أن القناص استهدف جنديًا واحدًا رغم  وجود جنود آخرين حوله، لأن البندقية تحتاج إلى إعادة ترتيب تموضعها حتى يستطيع القنص مرة أخرى، مشيرًا إلى أن أن كل عملية للمقاومة ضد الاحتلال تتحكم فيها ظروف محددة مثل طبيعة الهدف والظروف المحيطة به التي تجعل المقاومة تستخدم فيها تكتيكا معينا وسلاحا مناسبا لاستهداف جنود الاحتلال من خلال القنص أو القذائف أو الصواريخ أو الكمائن.

وأشار الخبير العسكري إلى أن الكمائن تعتبر أصعب أنواع التكتيكات الحربية التي تلجأ إليها المقاومة، لأنها تحتاج إلى ترتيب في أكثر من مرحلة مثل الاستطلاع وقراءة المعلومات وتمحيصها، وتصور شكل العملية التي يتوقع أن يقوم بها الاحتلال وإعداد الكمين وفقا لذلك.

وأكد الدويري أن عمليات القنص لها أثر معنوي ونفسي كبير على الاحتلال.

وأمس الأحد، بثّت كتائب القسام مشاهد قنص جندي صهيوني في محيط الكلية الجامعية جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عملية قنص

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة