"وفجّرت حقل ألغام في آليات العدو".. القسّام تواصل دكّ جنود الاحتلال بمحاور التّوغل في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 323 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام عن تمكّن مجاهديها من تفجير حقل ألغام أعد مسبقًا في عدد من آليات العدو ومعداته الهندسية بمنطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأكد مجاهدو القسّام أنهم رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.