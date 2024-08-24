فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مختص لـ "فلسطين أون لاين": (إسرائيل) وواشنطن تحاولان ايهام العالم أن محور "فيلادلفيا" المشكلة

"توجّها إلى ورشة تصليح مركبات".. قوَّات الاحتلال تقتحم قلقيليَّة بعد اختفاء مستوطنين دخلا المدينة

حماس تدين قيام جنود صهاينة بـ "حرق نسخ من القرآن" وتدنيس مساجد بغزّة

أين تخفي غزة الضباط والجنود "الإسرائيليين" الأسرى؟

الصّحة بغزة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات خلال الـ 48 ساعة الماضية

كمائن "القسّام" النوعية .. تكتيكات "كر وفر"  قلبتْ السّحر على السّاحر

"دير البلح" حيث النّخيل يعانق السّماء.. آخر ملاذات النّازحين

بلدية غزة: كمية المياه المتوفرة تغطي 40% فقط من مساحة المدينة

"وفجّرت حقل ألغام في آليات العدو".. القسّام تواصل دكّ جنود الاحتلال بمحاور التّوغل في غزة

وفد من حماس يتوجّه للقاهرة لمتابعة نتائج المفاوضات

"وفجّرت حقل ألغام في آليات العدو".. القسّام تواصل دكّ جنود الاحتلال بمحاور التّوغل في غزة

24 اغسطس 2024 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

تواصل كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 323 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام عن تمكّن مجاهديها من تفجير حقل ألغام أعد مسبقًا في عدد من آليات العدو ومعداته الهندسية بمنطقة المواقع العسكرية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأكد مجاهدو القسّام أنهم رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

#الحرب على غزة #عمليات القسام #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة