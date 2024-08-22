الاحتلال ينفّذ حملة مُداهمات واعتقالات في الضّفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة على مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات تعسفية للمواطنين.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين وسيم أبو حمادة، والشاب أنس ناصر عودة ، أثناء مرورهما عبر حاجز "عورتا" العسكري جنوبي المدينة، كما اعتقلت الشاب عبد الرحمن العرايشي أثناء اقتحامها منطقة إسكان روجيب.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، واعتقلت الأسير المحرر أيمن عارف الحج محمد.

في سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى شادي عاهد موسى (15 عامًا)، عقب مداهمتها سهل دير بلوط غربي المدينة.

في قلقيلية، اعتقلت القوات الصهيونية الشاب رشيد رضوان؛ شقيق الشهيد سامر رضوان، بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة عزون، شرقي المدينة.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوبي المدينة، واعتقلت الشاب محمد فوزا علي صلاح، كما داهمت منازل المواطنين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم واعتقلت الشابين محمد فيصل العمور، و سعد حسن محمد العمور.

واندلعت مواجهات في المنطقة الجنوبية من الخليل، وفي برقا شرق رام الله، واستهدف شبان مستوطنة "بيت إيل" بعبوة محلية الصنع.