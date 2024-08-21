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الهجوم رقم 110

استهداف سفينة قبالة محافظة الحديدة اليمنية.. وهيئة بحرية بريطانية تُعلق

21 اغسطس 2024 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
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استهداف سفينة قبالة محافظة الحديدة اليمنية.. وهيئة بحرية بريطانية تُعلق
صنعاء-غزة/ وكالات:

اُستهدفت سفينة تجارية قبالة شواطئ محافظة الحديدة غرب اليمن؛ بـ3 قذائف، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها إثر تعطل محركها واندلاع حريق على متنها.

وفي السياق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأربعاء، انجراف سفينة تجارية قبالة شواطئ الحديدة اليمنية بعد فقدان السيطرة.

وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغًا عن "وقوع حادث على بعد 77 ميلا بحريا غرب الحديدة في اليمن".

جاء ذلك في بيان محدّث نشرته الهيئة عبر منصة "إكس"، بخصوص "الهجوم رقم 110" على سفن في المنطقة منذ بدء هجمات جماعة أنصار الله الحوثي.

وأضافت الهيئة: "أبلغ ربان سفينة تجارية أن قاربين صغيرين اقتربا منها، وكان على متن الأول 3 ـ 5 أشخاص، بينما يقل الثاني نحو 10 أشخاص".

وأفادت باندلاع "تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة.. ولاحقًا ازدادت المسافة بين السفينة الصغيرة والسفينة التجارية إلى ميلين بحريين".

وذكرت أنه "لاحقا الربان أن السفينة التجارية أصيبت بقذيفتين مجهولتين، قبل أن تصيبها قذيفة ثالثة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات".

وأكدت أن السفينة انجرفت قبالة شواطئ محافظة الحديدة، بعد فقدان السيطرة عليها؛ إثر تعطل محركها واندلاع حريق على متنها، وفق البيان.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة (بتل أبيب) في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما يهاجمون أهدافا داخل دولة الاحتلال، وذلك في إطار مساندة قطاع غزة، والمطالبة بوقف الحرب التي تشن عليه منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

#غزة #اليمن #جبهة الإسناد

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