تخلّلها اشتباكات مُسلّحة.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات في الضّفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات تعسفية على المواطنين.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وريفها، واعتقلت إمام مسجد الإيمان الشيخ نضال عامر، والفتى حسن الشاعر من بلدة حبلة، وخالد قزمار من عزبة جلعود.

في الخليل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة، وأُصيب شابان بجروح بعد انفجار عبوات في مركبة كانا يستقلانها.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة واعتقلت شاباً من شارع القدس، ووالد الشهيد عايد صنوبر من يتما جنوب المدينة.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى عن تمكّن مجاهديها من استهداف آليات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي زيتا وعتيل والجاروشية شمال طولكرم، وداهمت شوارعها وأحياءها.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة عقب استشهاد الشاب شادي شيحة في عناتا القريبة