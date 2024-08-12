فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بطرقٍ "خبيثة".. تحذيرات حكوميَّة من أساليب الاحتلال في جمع معلومات بهدف الاغتيالات والإبادة

بلدية غزة: عدم توفر الوقود لجمع النفايات يزيد من الكارثة الصحيَّة "الخطيرة"

بـ "لغة الأرقام".. الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات "الإبادة الجماعية" بغزَّة

غالانت ينتقد ثرثرة "النَّصر المطلق" ويتهم "إسرائيل" بعرقلة "الصفقة".. ومكتب نتنياهو يردّ

المدرسة "الهاشميَّة".. طوق نجاة لإنقاذ "الجيل من الضَّياع" (بالصور)

الاحتلال يمنع طيارين "إسرائيليين" من قضاء إجازتهم في الخارج.. ما القصة؟

بلجيكا تُعلق على منع المساعدات الإنسانية عن غزة وتعدها "جريمة حرب"

"البحث عن الدواء".. "مهمة شاقة" بعد 10 شهور من حرب غزة

انطلاق مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" الثّالث بالعراق

الاحتلال يُغلق مناطق غلاف غزة ويمنع الوصول إليها دون "تنسيق"

"وتعرّف عليهم قنّاص القسّام وأصابهم".. مقتل جندي "الإسرائيلي" وإصابة اثنين آخرين بمعارك خان يونس

12 اغسطس 2024 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
...

أقر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، بمقتل أحد جنوده خلال المعارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.

وأعلنت القناة 12 العبرية، مقتل الرقيب عومير غينزبورغ (19 عامًا)، وهو جندي في الكتيبة 101، لواء المظليين.

وأشارت القناة أن الجندي قُتل أمس الأحد في معركة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجندي القتيل عومر جينزبرج قُتل في منطقة القرارة شرق خان يونس برصاص قناص حماس، عندما كانت قوة من الكتيبة 101 في مبنى فوق الأرض، وتعرف عليهم القناص وتمكن من إصابتهم، كما أصيب مقاتلان آخران بجروح طفيفة في الحادث، ولم يتم التعرف على هوية القناص أو القضاء عليه.

وأمس الأحد، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مجاهدي القسام وبالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس تمكنوا من قنص جندي "إسرائيلي" وإصابته إصابة قاتلة ببندقية "الغول" في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقط قُتل منذ بداية الحرب على غزة 690 جنديًا وضابطًا من قوات الاحتلال، فيما كشفت مستشفيات الاحتلال أن عدد القتلى والجرحى أكبر بكثير مما يعترف به الجيش عبر المنصات الإعلامية.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة