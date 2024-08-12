"وتعرّف عليهم قنّاص القسّام وأصابهم".. مقتل جندي "الإسرائيلي" وإصابة اثنين آخرين بمعارك خان يونس

أقر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، بمقتل أحد جنوده خلال المعارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.

وأعلنت القناة 12 العبرية، مقتل الرقيب عومير غينزبورغ (19 عامًا)، وهو جندي في الكتيبة 101، لواء المظليين.

وأشارت القناة أن الجندي قُتل أمس الأحد في معركة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجندي القتيل عومر جينزبرج قُتل في منطقة القرارة شرق خان يونس برصاص قناص حماس، عندما كانت قوة من الكتيبة 101 في مبنى فوق الأرض، وتعرف عليهم القناص وتمكن من إصابتهم، كما أصيب مقاتلان آخران بجروح طفيفة في الحادث، ولم يتم التعرف على هوية القناص أو القضاء عليه.

وأمس الأحد، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مجاهدي القسام وبالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس تمكنوا من قنص جندي "إسرائيلي" وإصابته إصابة قاتلة ببندقية "الغول" في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

ووفقًا لما اعترف به جيش الاحتلال، فقط قُتل منذ بداية الحرب على غزة 690 جنديًا وضابطًا من قوات الاحتلال، فيما كشفت مستشفيات الاحتلال أن عدد القتلى والجرحى أكبر بكثير مما يعترف به الجيش عبر المنصات الإعلامية.