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مستهلًا بـ "منشور صورة هنيَّة".. تركيا ترفع الحظر عن إنستغرام بعد استجابة المنصة لمطالب أنقرة

11 اغسطس 2024 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
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وكالات/ فلسطين أون لاين

بعد حظر دام أسبوع، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، مساء السبت، رفع حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام بعد تلبية المنصة مطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم.

وعبر منشور على منصة إكس، قال أورال أوغلو: "نتيجة لمفاوضاتنا مع مسؤولي إنستغرام، بتم تلبية مطالبنا، خاصة في إطار لائحة الجرائم، ووعدوا بالعمل معًا على الرقابة المفروضة على المستخدمين، وسنقوم بإزالة حظر الوصول اعتبارًا من الساعة 21.30 بالتوقيت المحلي.

وأشار أورال أوغلو، إلى أن تركيا حظرت الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام في 2 أغسطس/آب، وذلك بسبب عدم استجابة المنصة لمطالب تركيا المتعلقة بلائحة الجرائم.

وكانت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (بي.تي.كيه)، قد أعلنت الجمعة حجب منصة إنستغرام للتواصل الاجتماعي بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال ألتون على منصة إكس "إنها رقابة بكل بساطة"، مضيفاً أن منصة إنستغرام لم تعزِ قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.

واستهل رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مساء السبت، منشوراته على موقع إنستغرام بنعي رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد رفع حظر الوصول إلى التطبيق.

وشارك ألطون، في صفحته صورة لهنية وعلق عليها: "نستذكر الشهيد إسماعيل هنية بالرحمة في اليوم العاشر لاستشهاده".


وأضاف: "نضالنا سيستمر بقيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، حتى تتحرر فلسطين ويحاسب من ارتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق الإنسانية".

#تركيا #هنية #إنستغرام

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