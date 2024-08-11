جرائم الاحتلال متواصلة.. حرب الإبادة الجماعيَّة في قطاع غزَّة تدخل يومها الـ 310

غزة/ فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 310 تواليًا، لم يترك الاحتلال فيها أي أسلوب من أساليب القتل والتمدير إلا وقد ارتكبه ضد المواطنين، مُخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.



وعلى ساعات متواصلة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، حيث أوقعت الهجمات المزيد من الشهداء والجرحى بالساعات الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 39 ألفا و790 شهيدا و92 ألفا وإصابتين منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة بغزة.

وفي أحدث التطورات الميدانية ترصدها "فلسطين أون لاين":

وأفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال كثَّف من غاراته العنيفة على أطراف مدينة حمد شمال غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم الأحد غربي بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه مراكب الصيادين في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس, واطلقت قذائفها باتجاه مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو خليل في عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

أصيبت فتاة، فجر اليوم الأحد بطلق ناري بالوجه من طائرة مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر"، شرق مفترق المحطة بدير البلح وسط القطاع.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبانٍ سكنية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس.

كما استهدفت غارة جوية من طائرات الاحتلال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف غرب وشمال المدينة.

أفادت مصادر محلية، باستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم البريج وسط قطاع غزة بقصف مدفعي.

وأصيب 4 مواطنين في قصف الاحتلال محيط دوار السدرة "منطقة الكلية" غرب بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب القطاع، فيما أصيب 3 آخرين جراء قصف الاحتلال لأرض زراعية في بلدة عبسان.

واستهدف طيران الاحتلال، مساء أمس السبت، برج الشريف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء أمس السبت، نسفت قوات الاحتلال سكنية، في منطقة القرارة شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.