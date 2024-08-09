في يومها الـ 308.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 308 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر مروعة ضد المواطنين، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39699 شهيدًا و 91722 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة حويلة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف وقنابل إنارة شمال وشرق غزة.

في المحافظة الوسطى، أفادت مصادر صحفية بارتقاء 4 شهداء في استهداف الاحتلال غرب النصيرات، وارتقاء شهيدين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصف الاحتلال أرضاً زراعية على المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في خان يونس، استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مدارس العودة شرق المدينة، وأطلقت دبابات الاحتلال النار المكثف خلال توغلها في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.