فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هدّاف الدوري في غزة يلتحق بقافلة الشهداء

قراءة عسكرية: كمين القسّام في "تل السّلطان" تضمّن عمليات استهداف قاتلة

مراكز الإيواء أهداف الاحتلال في حربه على القطاع

في يومها الـ 308.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

الخواجا يكتب : أبعاد اختيار السّنوار

استطلاع: 70 % من "الإسرائيليين" يُطالبون بعقد صفقة تبادل للأسرى فورية وإنهاء الحرب

حقوقي عربي لـ"فلسطين أون لاين": تعذيب الاحتلال لأسرى غزة "عقابٌ جماعي" وجرائمه ضد السُّكان "حرب إبادة"

إعلان الطوارئ لدى الاحتلال يهوي بقطاعات اقتصادية حيوية

الاحتلال يُحاصر منزلًا في طولكرم ويشن حملة مُداهمات في نابلس وطوباس

"إسرائيل" تنتظر ردّ المقاومة.. ماذا ستحمل الساعات القادمة؟

آخر التطورات..

في يومها الـ 308.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

09 اغسطس 2024 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 308 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر مروعة ضد المواطنين، ومُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 39699 شهيدًا و 91722 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال السّاعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أُصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة حويلة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائف وقنابل إنارة شمال وشرق غزة.

في المحافظة الوسطى،  أفادت مصادر صحفية بارتقاء 4 شهداء في استهداف الاحتلال غرب النصيرات، وارتقاء شهيدين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "مطر" غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصف الاحتلال أرضاً زراعية على المدخل الشمالي لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في خان يونس، استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مدارس العودة شرق المدينة، وأطلقت دبابات الاحتلال النار المكثف خلال توغلها في بلدة القرارة شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة