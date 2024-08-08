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الاحتلال يجبر عائلة "المطور" على هدم منزلها بالقدس المحتلة

08 اغسطس 2024 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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القدس المحتلة/ فلسطين اون لاين

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عائلةً فلسطينية بمدينة القدس على هدم منزلها ذاتيًا بدعوى عدم الترخيص.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أجبرت عائلة "المطور" بحي عنبر في بلدة الزعيم بمدينة القدس، على هدم منزلها بحجة عدم الترخيص.

وأكدت العائلة أن الاحتلال يهدف إلى أن ترحيل المقدسيين قسرًا من خلال هدم منازلهم بحجة عدم التّرخيص.

وفي يوليو/ تموز، نفّذت قوات الاحتلال 76 عملية هدم بالقدس، منها 10 عمليات هدم ذاتي قسري، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف، كما سلّمت أكثر من 13 إخطارًا بالهدم في قرى وبلدات القدس.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد هدم الاحتلال 318 منشأة وأخطر بهدم 359 أخرى بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس خلال النصف الأول من عام 2024.

#الحرب على غزة #هدم منازل القدس #طوفان الأقصى

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