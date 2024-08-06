" ردنا آتٍ لا محالة".. طالع أبرز ما تضمنه خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، أنّ ردّ حزب الله "آتٍ لا محالة"، وسيكون قوياً وفاعلاً، أيّا تكن العواقب"، متوعّداً بأنّ الحزب "قد يرد وحده أو ضمن ردٍّ جامع من محور المقاومة".

وذكر أن "إيران تجد نفسها ملزمة بالرد والعدو ينتظر بتهيب كبير وضياع"، وأن حزب الله "يرى نفسه ملزما بالرد"، مضيفا "وحدنا أو في إطار رد جامع لكامل المحور".

وأشار نصر الله إلى أن "هذه معركة كبيرة ودم غال وعزيز واستهداف خطير لا يمكن أيا تكن العواقب أن تمر عليها المقاومة هكذا".

وشدد على أنه "لا يمكن مهما كانت العواقب أن يمر ما حدث (اغتيال شكر) بدون رد".

ولفت إلى الرد على إسرائيل سيكون "ردا قويا وفاعلا ومؤثرا، وبينا وبينهم الأيام والليالي والميدان"، دون ذكر توضحيات بالخصوص.

وقال نصر الله إن حزب الله يمكنه "خلال نصف ساعة أو ساعة" تدمير مصانع الكيماويات والتكنولوجيا والأغذية في شمال إسرائيل، التي استغرق العمل على بنائها نحو 34 عاما.

واعتبر أن إسرائيل "تقف كلها اليوم على قدم ونصف، وحالة الانتظار فيها اليوم (لرد الحزب) هي جزء من المعركة".

وقال "سنرد ولكن بتأن وروية والانتظار الإسرائيلي لردنا هو جزء من العقاب".

وذكر نصر الله أن "الأميركيين يقولون لإيران ولبنان والجميع انتظروا قليلا واعطونا القليل من الوقت لأننا نعمل من أجل وقف الحرب في غزة، ويسألوننا أليس هدفكم وقف الحرب في غزة؟".

وتابع "نعم الهدف وقف العدوان على غزة والحرب على الشعب الفلسطيني، لكن من يمكن أن يثق بالأميركيين بعد عشرة أشهر من الخداع والنفاق والكذب على كل المجتمع الدولي وشعوب العالم؟".