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فيدان: (إسرائيل) اغتالت بخسة هنية كبير مفاوضي وقف إطلاق النار

05 اغسطس 2024 . الساعة 19:29 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إن (إسرائيل) "اغتالت بخسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي كان كبير مفاوضي وقف إطلاق النار".

وأضاف فيدان، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في العاصمة القاهرة: "كبير مفاوضي وقف إطلاق النار (إسماعيل هنية) قُتل بشكل خسيس جراء اغتيال نفذته (إسرائيل)".

وتابع قائلًا: "سنقدم الأربعاء المقبل في لاهاي ملف انضمامنا إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية".

وأردف: "يجب على أصحاب (إسرائيل) أن يمسكوا بطوقها" (في إشارة إلى الولايات المتحدة).

وذكر فيدان أن فلسطين اتخذت "موقفاً بناءً" خلال عملية التفاوض، في حين كانت (إسرائيل) هي الطرف الذي "يعرقل المفاوضات".

وأكد أن من يدعم (إسرائيل) "بلا قيد أو شرط هو المسؤول الرئيسي عن زعزعة أسس النظام الدولي".

وأضاف قائلاً: "الذين يعتبرون احتلال أوكرانيا جريمة يتغاضون عما يفعله الغزاة الإسرائيليين في غزة".

وأشار فيدان إلى أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل محاكمة "مرتكبي المجازر" في قطاع غزة.

وقال الوزير التركي إنه "لم يعد مقبولاً أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف كافة المساوئ التي ترتكبها (إسرائيل)".

المصدر/ الأناضول

#تركيا #إسطنبول

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