حماس تدعو لأداء صلاة الغائب على روح "قائد الأمة" إسماعيل هنية

غزة/ فلسطين أون لاين

رام الله- فلسطين أون لاين:

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس جماهير الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية لأداء صلاة الغائب على روح الشهيد "قائد الأمة" إسماعيل هنية، غداً بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء.

ودعت الحركة في بيان لها إلى انطلاق مسيرات الغضب من كل مسجد، تنديداً بجريمة الاغتيال وإدانة تواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك.

كما دعت الحركة جماهير شعبنا الثائر في الضفة الغربية لجعل غد الجمعة، يوم غضبٍ في وجه الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين، وانتصارٍ وإسنادٍ لأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة مستمرة.

وشددت الحركة أن يوم الغضب هو للتأكيدٍ على التمسّك بأرضنا وحقوقنا الوطنية، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية قضيتنا وتهويد قدسنا وأقصانا المبارك.

في هذه الأثناء، وصل جثمان هنية إلى الدوحة تمهيدا لتشييعه غدا الجمعة، بحضور شعبي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية.

وستقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة الجمعة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية.

وكانت العاصمة الإيرانية قد شهدت في وقت سابق اليوم مراسم تشييع لرئيس المكتب السياسي لحماس بحضورٍ رسمي وشعبي، وذلك غداة اغتياله في مقر إقامته.

وأكدت حركة حماس أن هنية اغتيل قبيل فجر أمس إثر استهدافه بغارة إسرائيلية.

وقد أمّ المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان هنية، وقد تجمع حشد من المشيعين يحملون صور الراحل وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران.

وشاركت حشود غفيرة من الإيرانيين في تشييع جثمان هنية في طهران.

وسارت شاحنة عليها نعشا هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان باتجاه ميدان آزادي بالعاصمة طهران، ورافقها المشيعون الذين أشادوا بالمقاومة ورفعوا لافتات تطالب بالثأر لاغتيال هنية أثناء وجوده ضيفا في إيران، كما أحرقوا أعلاما إسرائيلية.