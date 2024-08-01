حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 300 تواليًا

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 300 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 39445 شهيدًا و 91073 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق مختلفة في قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "سعد" في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف، فيما استهدف الاحتلال أرضًا زراعية محيط مدخل الزوايدة.

كما ارتقى 6 شهداء في قصف الاحتلال سيارة مدنية على مدخل مخيم المغازي.

في خان يونس، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شمالي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أفادت مصادر صحفية بوجود تقدم جزئي لآليات الاحتلال على شارع الرشيد غرب مدينة غزة ، بالتزامن مع إطلاق نيرانها وقذائفها بشكل مكثف.

وقصفت مدفعية الاحتلال بكثافة الشرقية لشمال قطاع غزة، كما استهدفت حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.