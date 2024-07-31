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خاص خريشة: الشهيد "هنية" كان قائدًا مميزًا ومتمسكًا بحقوق شعبنا ورئيسًا لـ "طوفان الأقصى"

31 يوليو 2024 . الساعة 18:46 بتوقيت القدس
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غزة/ محمد حجازي:

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد إسماعيل هنية، كان قائدًا مميزًا ومتمسكًا بحقوق شعبنا ورئيسًا لمعركة "طوفان الأقصى" التي تقودها المقاومة الفلسطينية.

وعبر خريشة، في تصريح لـ "فلسطين أون لاين"، اليوم الأربعاء، عن فخر واعتزاز شعبنا الفلسطيني بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" والقائد الشهيد إسماعيل هنية.

وقال خريشة، إن الشهيد القائد الكبير إسماعيل هنية كان عنوانًا حقيقيًا للوحدة الوطنية التي لطالما شهدتها الكثير من الجلسات واللقاءات، حيث كان حديثه دائمًا إيجابيًا ويصب في مصلحة القضية والوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة والتمسك بحقوق شعبنا.

واعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عملية الاغتيال "جريمة سياسية" وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية، واعتداء واضح على سيادة إيران، مشيرًا إلى أن شعبنا لا يملك الحصانة من الاغتيال والمطاردة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار خريشة، إلى أن عملية الاغتيال تمت بعد أيام من زيارة المجرم "نتنياهو" للولايات المتحدة وخطابه في الكونجرس الأمريكي بمشاركة أعضاء مجلس الشيوخ وأنه لا يستبعد مشاركة الولايات المتحدة في عملية الاغتيال من خلال الدعم الاستخباري وتقديم المعلومات والمعطيات اللازمة لعملية الاغتيال.

ولفت، إلى وجود دلالات زمانية ومكانية تحملها عملية الاغتيال، باعتبار طهران حاضنة لمحور المقاومة وفلسطين.

وتابع خريشة: "الشهيد إسماعيل هنية كان صديقا وزميلا لي وتربطني به علاقة قوية ودائمًا ما كان يردد عبارة "نصُر أو استشهاد" وهذا ما تمناه".

وأشاد، بوعي والتزام جماهير شعبنا في عموم محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالإضراب الشامل الذي دعت له القوى الوطنية والإسلامية، مشيرًا إلى أن نسبة الإضراب تجاوزت الـ 90%، لافتًا إلى وجود مقدمات لتهيئة أجواء المصالحة وإنهاء الانقسام.

ودعا خريشة، القيادة الفلسطينية لبناء استراتيجية جديدة على قاعدة المقاومة ودحر الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف خريشة، أن ما تم الاتفاق عليه في العاصمة الصينية "بكين" بات مطلبًا واستحقاقًا حقيقيًا لوجود إرادة وقرارات سياسية لمواجهة عدوان الاحتلال بحق شعبنا، مؤكدًا أن الفرصة مواتية لذلك.

وحذر القيادة الفلسطينية والسلطة من المخاطر الحقيقية التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من مجازر في غزة والقدس والضفة.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فجر اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس الحركة إسماعيل هنية ومرافقه بغارة إسرائيلية في العاصمة الإيرانية "طهران".

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#اسماعيل هنية #قائد الأمة #شهيد الأمة

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