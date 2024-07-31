حولهما إلى أشلاء .. أنس الشريف يكشف تفاصيل حادثة اغتيال زميله الصحفي إسماعيل الغول

غزة/ فلسطين أون لاين

اغتالت طائرات الاحتلال الصحفي إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة، والمصور المرافق له، أثناء تغطيتهم بيت عزاء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس بمخيم الشاطئ.

وفي تفاصيل الجريمة الجديدة، قال مراسل الجزيرة الصحفي أنس الشريف، إن مسيّرات إسرائيلية استهدفت مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهادهما على الفور بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأوضح الشريف، أن القصف استهدف سطح منزل مجاور لمنزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية المدمر أثناء وجود عدد من الصحفيين.

وأشار إلى، أن رأس الزميل إسماعيل الغول انفصل عن جسده بسبب الاستهداف المباشر، مضيفا أن جثماني الشهيدين موجودان في المستشفى المعمداني بغزة.

وأكد أنه، لا يمكن وصف المشهد حيث الوضع كارثي بامتياز، ولا يمكن كشف الغطاء عن رأس الزميلين الشهيدين في ظل تناثر أشلائهما.

وكشف الشريف أن الزميل الغول كان يغطي منذ صباح اليوم تداعيات اغتيال هنية وذلك بالقرب من منزل الأخير بمخيم الشاطئ، والذي كان قد قصفته إسرائيل في أكثر من مناسبة.

ونبه إلى أن الاحتلال تعمد استهداف الغول رغم أنه كان يرتدي السترة الصحفية لكي لا يستكمل تغطيته، متطرقا في هذا الإطار إلى الاستهداف الممنهج لمراسلي الجزيرة وعائلاتهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأشار الشريف إلى أن الغول لم يودع والده الذي فارق الحياة في العاصمة القطرية الدوحة مطلع مايو/أيار الماضي، كما استحضر اعتقال الغول عقب اقتحام الاحتلال مستشفى الشفاء الطبي في مارس/آذار الماضي قبل أن يطلق سراحه لاحقا.

من جهته، أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، قتل الصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي في قصف إسرائيلي استهدفهما عقب تغطية صحفية في مدينة غزة

وأوضح المركز، أن إفادات أولية أظهرت أن الغول والريفي مع صحفيين آخرين في تغطية صحفية لركام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين قبل أن يتم استهدافهما.

وأشار إلى، أن الصحفي إسماعيل الغول عمل مراسلا لقناة الجزيرة الإخبارية في مدينة غزة، كما عمل الريفي مصورا صحفيا لنفس القناة لأشهر متتالية خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

واعتبر مركز حماية الصحفيين، أن استمرار الصمت على هذه المجازر يمثل ضوء أخضر للمزيد من جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال نكلت واعتقلت سابقا الشهيد إسماعيل الغول من مستشفى الشفاء بعد اقتحام قوات الاحتلال للمجمع الطبي الأكبر في القطاع للمرة الثانية في مارس/آذار الماضي.

من جهته، أدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين.





وحمل المكتب الحكومي، الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب الإعلام الحكومي، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وأشار إلى، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (165 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين:

🎙️ الصحفي الشهيد/ إسماعيل الغول

مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة

🎙️ الصحفي الشهيد/ رامي الريفي

المصور الصحفي الذي يعمل مع قناة الجزيرة