"لا أريد أن أنتهي في كيس".. وصيَّة غزّي كتب منشورًا ثم رحل !

نشر الشاب الفلسطيني من غزة إبراهيم الغولة، وصيته قبل ساعات من استهداف منزله، كاشفًا عن أمنيته بأن يعود إلى رحم الأرض كفنًا كاملًا.

وبينما تحققت أمنية الشهيد الغولة بـ "لا أريد أن انتهي في كيس"، التي كتبها عبر منصة الفيسبوك، قبل 5 ساعات من استشهاده مع أطفاله في قصف منزله وسط قطاع غزة، وارتقى كفنًا كاملًا ووجهًا باسمًا مطمئنًا.

إلا أنه العثور على مقبرة حقيقة كما تمنى أيضًا لم يحظ بها، كما لم يحظ أي شهيد في غزّة، في ظل تدمير آلة الحرب الإسرائيلية مقابر القطاع التي تحولت إلى هدفٍ إلى جانب الإبادة لحياة السكان.

وأثارت وصية شهيد من غزة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، قبيل ساعات من استشهاده تعاطفًا واسعًا عبر منصات التواصل الفلسطينية والعربية.

فيما نشر أخرون صور الشهيد مع طفلتيه مترجمًا كلماته الأخيرة ورسالة وداعه إلى اللغة الإنجليزية.

