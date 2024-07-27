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الإعلام العبري: المشاهد من مجدل شمس لم نراها منذ 7/10

محدث بالفيديو والصور "حدث أمني خطير".. قتلى في انفجار مسيّرة في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل

27 يوليو 2024 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

تحدثت مصادر عبرية، اليوم السبت، عن عدد من القتلى جراء سقوط شظايا صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بحسب التقارير الأولية الصادرة عن الطواقم الطبية.

وأفادت القناة 12 العبرية، مقتل 9 مستوطنين وإصابة 30 آخرين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان.

وفي حين أوضحت تقارير محلية بأن الشظايا الصاروخية سقطت في ملعب بلدي في البلدة، أفادت الطواقم الطبية بأنها تلقت "بلاغا أوليا عن إصابة 11 شخصا بينهم 5 بحالة حرجة و6 بحالة خطيرة".

وقال المراسل هاليل روزين-القناة 14 العبرية، إن المشاهد من مجدل شمس لم نراها منذ 7/10 - حان الوقت لنفتح نار جهنم على كل لبنان.

وقالت مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتواجد في واشنطن، إنه أجرى مشاورات أمنية عقب إطلاعه على الحدث في مجدل شمس، في حين ذكرت تقارير إسرائيلية أن الحديث عن سقوط مُسيرة مفخخة أطلقت من لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "رصد إطلاق عبر الأراضي اللبنانية؛ وتم رصد سقوط قذيفة في منطقة مجدل شميس وتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا"، وأضاف أن مروحياته وقواته بالتعاون مع الطواقم الطبية تعمل "على إخلاء الضحايا".

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#الجولان

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