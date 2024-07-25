قطر ترحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين"

الدوحة- فلسطين أون لاين

رحّبت دولة قطر بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين" لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الفلسطينية".

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان صحفي اليوم الخميس، عن أملها في تنفيذ الإعلان بما يسهم في توحيد الصف الوطني لمواجهة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعدت التوقيع على الإعلان خطوة مهمة في طريق الوحدة الوطنية وترسيخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها شرقي القدس.

وأكدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر لكافة الخطوات الرامية إلى تجاوز الخلافات وإنهاء الانقسام، وتطلعها لاستدامة روح الوحدة والشراكة بين الأشقاء الفلسطينيين، كما عبرت عن تقديرها البالغ لجمهورية الصين الشعبية لدورها في رعاية المحادثات التي توجت بالتوقيع على الإعلان.