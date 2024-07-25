مواجهات في القدس وحملة اعتقالات في الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومُداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين، شمالي مدينة القدس المحتلة.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي حازم ناصر، من ضاحية اكتابا في مدينة طولكرم.

في نابلس، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال قريتي تل جنوب غربي مدينة نابلس، وأودلا جنوبي المدينة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل واعتقلت الجريح شريف زهدي عوض.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد إبراهيم أبو مارية، بعد دهم منزله والاعتداء على أفراد عائلته.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف منهم: محمد الجبعي، عمرو يسام الطيط، والد الشاب وسيم بحر، ومصطفى قوقاس.