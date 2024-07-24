فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"اعتقلوا قاتل الأطفال".. تظاهرات "غاضبة" أمام الكونغرس احتجاجاً على خطاب نتنياهو المرتقب

ترامب ينشر رسالة من محمود عباس بعد محاولة الاغتيال.. وهكذا علق عليها !

خلال 24 ساعة ماضية.. معارك رفح وخانيونس تكبّد جيش الاحتلال خسائر جديدة

"إيقاع قوة راجلة" و"تفجير منزل فخخ" .. هذا ما أبلغه مجاهدو القسام بعد عودتهم من معارك جنوبي غزّة

هرتسوغ يُحتجز داخل طائرته لـ40 دقيقة ويُمنع مغادرته باريس.. وهذا هو السبب !

ماذا ردّت القاهرة عن ادعاءات نتنياهو بشأن التقدم في اتفاق الهدنة؟

كيف كانت تلك الليَّلة التي فقدت فيها عائلتك؟ .. هكذا روى غزيُّون قصصهم مع الفقد والفراق !

"الجامعة العربية" ترحب بإعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية

الأونروا: أطفال غزة يدفعون "الثمن الأعلى" وسط الحرب والنزوح

"شؤون الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير القيادي عبد الله البرغوثي

ماذا ردّت القاهرة عن ادعاءات نتنياهو بشأن التقدم في اتفاق الهدنة؟

24 يوليو 2024 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
...
ماذا ردّت القاهرة عن ادعاءات نتنياهو بشأن التقدم في اتفاق الهدنة؟
غزة/ فلسطين أون لاين

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، ادعاءات "إسرائيلية" حول إحراز تقدم في ملف التهدئة وخروج الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج، أو تكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن وفداً إسرائيلياً يصل القاهرة مساء الأربعاء لاستئناف المحادثات بشأن معبر رفح وممر فيلادلفيا.

وقال المصدر، لقناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة عن تحقيق تقدم باتفاق الهدنة والسماح بخروج مصابين فلسطينيين من قطاع غزة.

كما نفى المصدر ذاته "وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة، أو قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة".

وقال: "ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكونغرس".

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن وفداً إسرائيلياً يصل القاهرة مساء الأربعاء لاستئناف المحادثات بشأن معبر رفح وممر فيلادلفيا.

وجاء التعليق المصري قبل انعقاد جلسة مفاوضات بالدوحة الخميس لبحث إبرام هدنة جديدة.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب "إسرائيل" على غزة عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

 

 

تويتر تويتر
#القاهرة #غزة #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة