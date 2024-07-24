"الجامعة العربية" ترحب بإعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية

غزة/ فلسطين أون لاين

رحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، بإعلان "بكين لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وقال الأمين العام المساعد في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن الجامعة العربية تقدر مواقف الصين التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية بمختلف أشكال الدعم الذي يجسد عمق العلاقات العربية الصينية وقوتها، وتحيّي جهود القيادة الصينية ومبادراتها، وحرصها المستمر على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووحدة صفوفه وتعزيز نضاله العادل والمشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو 1967 وعاصمتها شرقي القدس وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.